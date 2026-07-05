Imron - Ana bo'lmasa

Imron — Ana bo'lmasa
Ijrochi: Imron
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 26
Hajmi: 5.32 MB
Davomiyligi: 02:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ana bo'lmasa» qo'shig'ini Imron ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 26 marta tinglangan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani».

Imron - Ana bo'lmasa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00