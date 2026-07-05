Imron - Ana bo'lmasa
|Ijrochi:
|Imron
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|26
|Hajmi:
|5.32 MB
|Davomiyligi:
|02:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-07-2026
Qo'shiq haqida
«Ana bo'lmasa» qo'shig'ini Imron ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 26 marta tinglangan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani».
Imron - Ana bo'lmasa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.