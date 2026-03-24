İlkin Abbasov & Lila - Sonumuz

İlkin Abbasov & Lila — Sonumuz
Ijrochilar: İlkin Abbasov, Lila
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 6.94 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-03-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sonumuz» — İlkin Abbasov va Lila ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan.

İlkin Abbasov & Lila - Sonumuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00