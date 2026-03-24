İlkin Abbasov & Lila - Sonumuz
|Ijrochilar:
|İlkin Abbasov, Lila
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|6.94 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-03-2026
Qo'shiq haqida
«Sonumuz» — İlkin Abbasov va Lila ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan.
İlkin Abbasov & Lila - Sonumuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.