Gaybulla Tursunov - Dardinga darmoning bo'lay
|Ijrochi:
|G'aybulla Tursunov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.22 MB
|Davomiyligi:
|01:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
«Dardinga darmoning bo'lay» — G'aybulla Tursunov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. G'aybulla Tursunov ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ey dil», «Janona», «Shunchaki». Bu G'aybulla Tursunovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Gaybulla Tursunov - Dardinga darmoning bo'lay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.