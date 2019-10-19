Bojalar - Sen kechir

Bojalar — Sen kechir
Ijrochi: Bojalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 879
Hajmi: 3.26 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Bojalarning «Sen kechir» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 879 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».

Bojalar - Sen kechir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00