Bojalar - Sen kechir
|Ijrochi:
|Bojalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 879
|Hajmi:
|3.26 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Bojalarning «Sen kechir» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 879 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».
Bojalar - Sen kechir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.