Noyabr 2026
Bu oyda 1 917 ta qo'shiq qo'shilgan.
Yanvar
Fevral
Mart
Aprel
May
Iyun
Iyul
Avgust
Sentabr
Oktabr
Noyabr
Дядя Владя
Супруга
02:03
Best Reactor
Перемотай
04:00
DJ Brother
Если ты такая гордая
03:40
Krohalka
А завтра буде
04:18
Kaniza
Yalola
02:45
Shohabbos Jalilov
Boq-Boq
04:02
Адыл Ибрагимов
Накажу
02:12
Кеслер Ксения
ЭСПЕРАВИР
00:33
RB Kuz Muz
Яблоки
00:59
DJ PR
Одно лишь слово
04:53
DJ PR
Кто рядом
02:20
MAKSVIBE
Хэллоуин на дворе
00:44
DJ PR
Две стороны любви
03:14
RUSSONG
Прости нас, матушка-жизнь
03:56
SERJJ
Вот такие вот
03:39
J.R.B
Grit
05:41
Shohruh Ibragimov
Qara
03:53
←
1
…
10
…
18
19
20
→
Bosh sahifa
»
Yillar arxivi
»
2026
»
Noyabr
Yangi qo'shiqlar
Shahlo Salayeva — Toparmikansiz
Abosha — Boraver
Sardor Mamadaliyev — Gunohkor
Azlar — Mayli biling, mayli bilmang
Xamrozbek Akbaraliyev — Darak yo'q
ИМАР, ANNIKO — Дай мне остаться
DANNY ABRO — Героем
ANNA ASTI — Звенит январская вьюга
VZOVI, LEYA SKY — Твой голос (Полная Версия)
Big Baby Tape — GTA VI
MONA, Баста — По краю
ФОГЕЛЬ, Линочка Ли — Не станет
NLO — Не хочу домой
Мимино, Бодрый — Он курит ночами
Аврора А — Мои дети
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
G'aybulla Tursunov
Sherali Jo'rayev
Ulug'bek Yulchiyev
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00