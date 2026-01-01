Noyabr 2026
Bu oyda 1 757 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Гектор
Сожгла до тла
03:54
Сергей Одинцов
Мелодия звучит
00:33
RB Kuz Muz
Километры
03:52
Елена Карпук
На словах ты так и сяк
03:40
MoonwalkersMusic
Hello Everyone
02:46
Dj Shark
Что нам ветер да на это ответит
03:06
MoonwalkersMusic
Борщ и Бас
04:08
Госпожа Эвелин
Я не знаю
02:56
Black Barny
Карпатський груз
01:06
MoonwalkersMusic
Больше ничего не важно
03:24
MoonwalkersMusic
Свежий глоток
03:46
Isko
Дарю тебе балладу
00:32
Anna Volkova
Родина моя
00:37
Гектор
Я научилась без тебя дышать
04:16
Ярослав Леонов
Ты снова красивая
00:31
Dj Kaifar
Чародії
00:34
ArtVenka
Где же, где же, отсосала
02:03
Ramzes
Разряд тока
01:04
Nadezhdap
Все говорят
01:13
Арман Мирзоян & Умар Каратов
Тебя увидел и растаял
03:28
Aira V
Скажи
01:25
Kara
Забил на всё
04:16
eneshka soul
Я как идущий к реке
01:39
Enzro
Засыпай
03:10
DJKropyva
Танцюй під дощем
02:43
ROMA DJ
Дика жінка
02:35
BahaVibe
Любить тебя ошибка
02:44
Вертихвостка
Занята собой
03:12
Стас Михайлов
Ты у меня в душе
01:38
Yunus Gaisuev cover
Хрусталь и шампанское
03:36
Bazm Jon
O‘zing o‘zing
03:42
Вашингтон
Пантера
02:02
MOT
Любовь не каршеринг
01:10
Инна Либерт
Моя луна
04:17
Андрій Малярик
А завтра буде день і буде кава
01:19
Ночной Хулиган
Моя дурная милая
02:40
Alina Rem
Я бы выбрала тебя снова
03:42
Алиса Ди
Вот такие пироги
01:54
Firand Ти мої ліки
Де зустріну
02:58
SERJJ
Жизнь не сказка
05:15
Дядя Владя
Супруга
02:03
Best Reactor
Перемотай
04:00
DJ Brother
Если ты такая гордая
03:40
Krohalka
А завтра буде
04:18
Kaniza
Yalola
02:45
Shohabbos Jalilov
Boq-Boq
04:02
Адыл Ибрагимов
Накажу
02:12
Кеслер Ксения
ЭСПЕРАВИР
00:33
RB Kuz Muz
Яблоки
00:59
DJ PR
Одно лишь слово
04:53
DJ PR
Кто рядом
02:20
MAKSVIBE
Хэллоуин на дворе
00:44
DJ PR
Две стороны любви
03:14
RUSSONG
Прости нас, матушка-жизнь
03:56
SERJJ
Вот такие вот
03:39
J.R.B
Grit
05:41
Shohruh Ibragimov
Qara
03:53
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Yillar arxivi
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2026
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Noyabr
Yangi qo'shiqlar
Baxtiyor G'oziyev — Odamlar
Ruxshona — Sovuq
Gulinur — Chpanda
NANSI — Гори, гори, моя звезда
Матвей — В плену у тени
Мир За Забором — Птичка невеличка радостно мне пела
Музыка — Гармошка и травник
Дримвейв — Я смелая
Rb Kuz Muz — Бодрое Утро
Диман Брюханов — Было
Анжелика Маркиза — Пошла ты, дорогая
Itgmq1337, Carttie Mill — Чики
Rasulbek Ahmedov — Yoqadi
Бахтавар — Привет, девчонка!
MATRANG — Legato
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
G'aybulla Tursunov
Ulug'bek Yulchiyev
Gut1k
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